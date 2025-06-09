Задержан мэр Красноярска Владислав Логинов

Силовики задержали мэра Красноярска Владислава Логинова из-за получения взятки.

Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В настоящий момент в администрации города проводятся обыски.

Процессуальный статус 57-летнего Логинова пока неизвестен, его вызвали на допрос в Следственный комитет, уточнил telegram-канал "112". Mash пишет, что красноярский мэр был задержан в рамках расследования, связанного с "Асфальтобетонным заводом".

Логинов вступил в должность мэра Красноярска в сентябре 2022 года. До этого он работал в администрации своего предшественника.