Трамп дважды за день повторил ошибку Байдена

Дональд Трамп споткнулся на трапе самолета. Президент США вылетал в Вашингтон из Морристауна в штате Джерси. Видео инцидента опубликовал C-SPAN.

Трамп 8 июня, поднимаясь по трапу самолета, на середине пути оступился и едва не потерял равновесие. Прежде, чем скрыться в салоне, американский лидер обернулся к журналистам и помахал им рукой. Следом за ним поднимался госсекретарь США Марко Рубио, который оступился на том же месте.

Это второй похожий инцидент за день. Ранее Трамп оступился, возвращаясь из города Бедминстер, где располагается национальный гольф-клуб президента США. Действующий глава Белого дома неоднократно комментировал инциденты, связанные с падениями его предшественника Джо Байдена.