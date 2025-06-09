Москвичей предупредили о ливнях с градом и сильном ветре

Ливень, град, гроза и ветер до 17 метров в секунду ожидаются сегодня в Москве.

Непогода возможна в период с 7 утра до 9 вечера 9 июня. Град и ливни ожидаются во второй половине дня. При грозе ветер усилится до 17 метров в секунду, сообщили в столичном главке МЧС.

В городе будет душно: максимальная температура в Москве составит 26-28 градусов, в Подмосковье – 25-30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ночью похолодает до +14.

Водителям рекомендовали избегать опасных маневров на дорогах, а пешеходам – обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.