Израиль задержал судно с Гретой Тунберг: активистка устроила истерику

Яхту со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг не пустили к побережью сектора Газа. Путь паруснику преградили израильские военные - они выполнили приказ главы Минобороны остановить судно любой ценой.

На борту — представители пропалестинского движения, которые везли в анклав гуманитарную помощь. Яхту в море окружили корабли ВМС, а с воздуха беспилотники. Тунберг уже обвинила Тель-Авив в похищении. В ответ её акцию назвали пиаром и провокацией.

Власти Израиля вернут всех пассажиров в родные страны, а груз переправят в Газу по официальным каналам.

Почти полная блокада Газы длилась несколько месяцев. Продукты и товары первой необходимости сейчас выдают в нескольких распределительных центрах. Чтобы получить их, местным жителям приходится стоять в многотысячных очередях.

