ВС России нанесли стратегический удар Киеву

Символическим и стратегическим ударом для Киева назвали на Западе прорыв российских войск на территорию Днепропетровской области. ВС России зашли в этот регион впервые с начала специальной военной операции, отмечает британская газета The Times.

В Минобороны России ранее сообщили, что российская группировка "Центр" вышла на западную границу ДНР. А 90-я танковая дивизия развивает наступление - уже на территории Днепропетровской области.

Западные аналитики обращают внимание на согласованные действия отдельных группировок российских войск. Они подчеркивают, что боевые действия в Днепропетровской области начались одновременно с продвижением российских войск в Сумской области и ДНР.