Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года.

В документе определен будущий боевой состав флота, его основные задачи в мирное и военное время, сообщил помощник президента Николай Патрушев.

Решение о создании стратегии было принято в июне 2024 года, после работы над Стратегией его передали Путину и 30 мая 2025 года он ее утвердил.

"Подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории", - рассказал председатель Морской коллегии России в интервью "Аргументам и фактам".

Позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются, отметил Патрушев.