Актрисе Татьяне Васильевой сделали операцию

Татьяна Васильева много работает. Ее график расписан на месяцы вперед, она гастролирует. Однако в таком бешеном ритме жизни актриса успевала сниматься и на телевидении. До недавнего времени Татьяна Васильева была частым гостем различных ток-шоу. Но в какой-то момент артистка пропала с экранов. Оказалось, у нее появились серьезные проблемы со здоровьем. О том, что случилось, актриса рассказала в новом выпуске шоу "Звезды сошлись".

Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" сообщила, что давно мучилась болью в спине. Однако в последнее время терпеть ее стало решительно невозможно, и тогда актриса прибегла к блокаде.

"Как будто тебе шуруп вкручивают в кости, лежать не можешь, спать можешь только стоя. Мучилась-мучилась и пошла сделала себе блокаду", - сообщила Васильева.

К подобным манипуляциям актриса прибегала не раз. А потом врач сказал ей сделать МРТ. Исследование выявило грыжу. В результате Татьяна Васильева оказалась на хирургическом столе. Ей сделали операцию под общим наркозом. Актриса сообщила, что осталась довольна результатом.