Украинские военные взорвали мост через реку Мокрые Ялы вблизи села Комар на южнодонецком направлении. ВСУ приняли неверное решение: уничтожив единственный путь для собственного отступления, боевики оказались в ловушке, сообщили в силовых структурах агентству ТАСС.

Подчеркивается, что заблокированная группировка находится в зоне огневого поражения ВС России. Под контролем российских войск вся территория и все дороги. Украинским боевикам предъявлен ультиматум.

Ранее сообщалось, что крупная группировка украинских войск заблокирована в селе Комар на границе ДНР с Днепропетровской областью. По данным силовиков, вся логистика противника на этом участке фронта нарушена.