ВС России поразили авиабазу и склад ракет под Ровно

Ночной удар ВС России поразил авиабазу ВСУ в Ровенской области. По данным подполья, на объекте располагались самолеты, пускавшие дальнобойные ракеты.

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ударом уничтожены самолеты, а также хранившийся на аэродроме арсенал ракет. Кроме того, на территории авиабазы иностранные инструкторы проводили обучение украинских пилотов.

По предварительным данным подпольщиков, в ночь на 9 июня зафиксировано 89 атак на военные объекты Украины. Некоторые из них шли сериями – в частности, в пригород Ровно и в город Дубно. Массированным атакам подверглись также Киевская, Черниговская, Черкасская и Полтавская области.