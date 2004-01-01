На берегу Байкала задержали браконьеров за вылов более 1,8 тонны омуля

На берегу озера Байкал сотрудники полиции задержали пятерых браконьеров за незаконный вылов омуля.

Как стало известно МВД России, злоумышленники орудовали около поселка Большое Голоустное Иркутской области. Прибыв на место происшествия, полицейские и росгвардейцы обнаружили 30 ящиков рыбы, лодки и мешки с рыболовными сетями разного размера.

При задержании у браконьеров изъяли 30 ящиков омуля, сети, две лодки с моторами и 260 тысяч рублей.

"Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб составил порядка 13,5 миллиона рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Затем правоохранители вышли на след покупателей браконьерского улова. У одного покупателя обнаружили 1,5 тонны омуля, а также 2,3 тысячи единиц рыбы вяленого, соленого и копченого изготовления, а у второй покупательницы - более 300 килограмм рыбы различных видов.

Возбуждены уголовные дела. Полицейские разыскивают соучастников преступления. Изъятая рыба направлена на экспертизу.