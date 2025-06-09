Светлана Бондарчук просрочила оплату штрафов и может нарваться на новые

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана может получить двойной штраф за просрочку оплаты ранее назначенных штрафов. За какое нарушение ранее Светлане Бондарчук назначали штрафы, не отмечается. Однако известно, что зарегистрированы дела об административном правонарушении, передает РИА Новости.

Напомним, в браке с Федором Бондарчуком Светлана родила сына и дочь. Она часто выкладывает в Сети фото и видео с сыновьями Сергеем и маленьким Петей (от мужа Сергея Харченко). Но о дочери Варваре молчит. Поклонники одолели Бондарчук вопросами, почему она прячет наследницу.

При этом известно, что у Варвары есть особенности развития. "Если мы приняли решение об этом не говорить, не показывать, значит, нам так будет проще, потому что этот ребенок с нами на всю жизнь", — заявила Светлана.

Бондарчук призвала понимать и уважать этот выбор. Она отметила, что публичные люди не обязаны каждый момент своей жизни выносить на люди.