Собянин: Крупный образовательный комплекс будет построен в районе Внуково

В Москве в районе Внуково началось строительство крупного образовательного комплекса. Детали рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

В учреждении разместятся школа почти на 1300 учеников и детский сад. Там будут универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, спортзалы и медиатека. Также в здании предусмотрено многофункциональное пространство с актовым залом.

На территории комплекса расположится стадион с площадкой для волейбола и баскетбола. Также сделают поле для мини-футбола и беговую дорожку. А для воспитанников детского сада появятся прогулочная зона с теневыми навесами и две спортплощадки.

По словам мэра, завершить строительные работы планируют в 2027 году.

