Милявская рассказала о втором ребенке Жанны Фриске

15 июня будет десять лет как не стало Жанны Фриске. Популярная певица умерла после борьбы с опухолью головного мозга. Артистка узнала о неутешительном диагнозе вскоре после того, как родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева.

Певица Лолита Милявская спустя годы прервала молчание о последнем разговоре с Жанной Фриске. Артистка сообщила, что коллега была полна планов: она сообщила ей о втором ребенке. При этом Лолита подчеркнула, что беседовала с Жанной, когда та чувствовала себя прекрасно.

"Последний разговор с ней у меня был не накануне смерти, а в новогоднюю ночь. Она говорила, что еще хочет родить ребенка, что она счастлива. У нее была ремиссия. Я такой ее и запомнила", - поведала Милявская.

Кроме того, популярная исполнительница сообщила, что Жанна Фриске умерла тихо в окружении самых близких людей. При этом Лолита призналась, что до сих пор не может поверить в смерть артистки, передает NEWS.ru.

Отметим, что в наследство родственникам Жанна Фриске оставила просторную квартиру в центре Москвы. Уже десять лет апартаменты пустуют, семья артистки решила, что это жилье должно достаться сыну Жанны Платону. Пока же мальчику не исполнилось 18 лет, и он живет с отцом Дмитрием Шепелевым, за квартирой присматривает Наталья, младшая сестра певицы.