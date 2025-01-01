Патрушев назвал растущие угрозы морским рубежам России

Бандформирования Украины практически ежедневно предпринимают попытки нарушить морскую границу Российской Федерации в Азово-Черноморском бассейне. Анализ обстановки в мире, в том числе в сопредельных регионах, говорит о том, что угрозы российским морским рубежам будут лишь усиливаться, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев

Патрушев напомнил в интервью aif.ru, что морская граница России составляет более 38 тысяч километров, она более протяженная по сравнению с сухопутной. Попытки нарушения рубежей фиксируются на всех ее участках.

По данным председателя Морской коллегии, в последнее время фиксируются все новые провокации на Балтике. Также видно и стремление оппонентов прощупать российские границы в Арктике и на Тихом океане.