ФСБ пресекла вывоз на Украину комплектующих к Ми-8 и Ми-17

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность лиц, причастных к подготовке контрабанды за рубеж комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17.

Как стало известно следствию, злоумышленники приобретали детали через подконтрольные коммерческие структуры. Вывоз комплектующих планировался в том числе и на Украину.

Стоимость деталей – более 400 миллионов рублей. С их помощью можно восстановить летную годность не менее четырех вертолетов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Преступная группа состояла из шести человек – граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Возбуждено уголовное дело.