Беспорядки в Лос-Анджелесе: Трамп называет протесты проплаченными и угрожает ввести войска

Драки, погромы и провокации. В Лос-Анджелесе не стихают масштабные протесты мигрантов. В результате ожесточенных стычек два полицейских получили ранения. Силовики используют слезоточивый газ, но усмирить толпу не получается. На этом фоне обострилось противостояние республиканцев и демократов. Трамп заявил, что протесты проплачены.

Полиция Лос-Анджелеса не справляется. Стражи правопорядка не знают, как сдержать протестующих. Даже элитное подразделение решило спрятаться под мостом, с которого на них сбрасывали камни, кирпичи и все то тяжелое, что попадалось под руку. Массовые беспорядки продолжаются вот уже третьи сутки. Сегодня ситуация обострилась до предела. От плакатов и мирных акций толпа перешла к поджогам и погромам. В городе проходят задержания.

Люди выступают против миграционной политики Дональда Трампа. Поводом для таких высказываний стали рейды Иммиграционной и таможенной службы, в ходе которых задержали, по меньшей мере, 180 нелегалов.

Действия властей коснулись жителей Лос-Анджелеса мексиканского происхождения. Это, конечно, вызвало бурную общественную реакция. На улицу вышли тысячи людей с мексиканскими флагами. Они считают подобные действия властей незаконными и пытаются отстоять своих родственников.

Национальная гвардия, по мнению Трампа, — единственная сила, которая сейчас сможет остановить протестующих. А потому на подавление беспорядков он отправил две тысячи бойцов. Впрочем, шериф полиции Лос-Анджелеса пока что не может со стопроцентной уверенностью сказать, что такая мера действительно необходима. Мол, хватает и собственных сил.

Трамп заявил, что все так называемые "мирные протесты", на самом деле, — самый настоящий мятеж, который был проплачен, но кем именно президент США не заявил.

"Это не демонстранты - это дебоширы и мятежники. Получающие оплату мятежники", - заявил Трамп.

В сложившейся ситуации Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. Он подчеркнул, что они должны извиниться перед жителями города за то, что не справились со своей работой. Тем временем протестные настроения начали уже охватывать и некоторые районы Нью-Йорка.