В Москве отметили 15-летние Программы строительства православных храмов

Яркий семейный праздник, приуроченный к одной из важнейших церковных дат - Дню Святой Троицы - прошел в столице.

На территории храма в Чертанове состоялся концерт с участием творческих коллективов и выставка детских рисунков. Гостей также ждали угощения и конкурсы. Мероприятие стало частью торжеств, посвященных 15-летнему юбилею Программы строительства православных храмов в Москве.

Она реализуется во всех округах столицы и призвана обеспечить шаговую доступность жителей густонаселенных районов к церквям.