В центр реабилитации редких животных в Приморье доставили новых подопечных

Багаж с пометкой "хрупкий груз" отлично перенес перелет из Якутии во Владивосток. Трех бурых медвежат нашли на свалке в поселке Чернышевский. Малыши остались без мамы, и вышли искать себе пропитание. Чтобы животные не погибли, на самолете их доставили в Приморье в центр реабилитации.

"Мы когда их пересадили в карантинный блок, они были немного испуганные, из-за смены обстановки. Сейчас они выпущены в вольер, и нормально бегают, играют", - говорит Виктор Кузьменко, директор центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных "Тигр".

В большом вольере подопечных из Якутии ждали приморские соседи. Тоже медведи, им тоже примерно месяца три, но не бурые, а гималайские, с отличительным белым пятном на груди. И пока хищники находят общий язык.

Помимо медвежат, в центре реабилитации еще 15 новых маленьких пациентов. Бутылочки козьего молока — для благородного оленя и маленького пятнистого оленя, которым всего чуть больше месяца. А они уже с нетерпением ждут свой обед. В этом возрасте оленята постоянно находятся рядом с самкой, которая только начинает их приучать есть траву и веточки.

Сотрудники центра реабилитации постепенно переводят этих маленьких копытных на растительный корм. Но основная еда пока четыре раза в день —четыре литра молока.

Олененок по кличке Маша не любит есть из бутылочки, поэтому ей молоко наливают в чашку. Она немного боится, все-таки дикий зверь, подходит, только когда человек отойдет.

Тоже из бутылочки, но почти в микродозировках молочной смесью выкармливают дальневосточного лесного котенка. Ему всего около трех недель, в этом возрасте он напоминает обычного домашнего котенка. Но через несколько месяцев превратится в настоящего хищника, который уже не подпустит к себе человека.

"Встретить дальневосточного кота в лесу — это большая редкость, так как он со всем сливается, а котенка так и подавно. Видимо, громко плакал", - говорит Александра Христолюбова, сотрудник центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных "Тигр".

8 птенцов ошейниковой совы остались не только без мамы, но и без дома. Лесорубы спилили дерево, на котором было их гнездо. У слетков сейчас питательное меню. И регулярные тренировки полетов.

При благоприятных результатах реабилитации осенью в центре ожидается большой выпускной. Птицы и животные вернутся в дикую природу.