Признание Киевом 6 тысяч погибших солдат ВСУ обойдется режиму Зеленского в десятую часть всего военного бюджета Украины. Именно нежелание тратить деньги на выплаты родственникам убитых - одна из главных причин, по которой Киев до сих пор не принял тела военнослужащих. Их Россия готова передать в одностороннем порядке. Вместо логичных и понятных действий в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, Украина вновь делает все, чтобы подтвердить свою недоговороспособность.

Третьи сутки рефрижераторы с телами украинских военнослужащих находятся в Брянской области на границе с Украиной. Также к точке передачи накануне начали движение спецпоезда. Россия четко исполняет договоренности, достигнутые в Стамбуле на минувшей неделе.

"А именно — вернуть более 6 тысяч тел погибших, найденных в зоне СВО. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел", - сообщил Александр Зорин, представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант.

Россия частично идентифицировала погибших. Губернатор Запорожья опубликовал списки опознанных. Однако все действия с украинской стороны свидетельствуют: Киев намеренно затягивает процесс передачи. По мнению экспертов, неонацистский режим делает это из-за нежелания признавать огромные потери, а также выплачивать компенсации родственникам погибших. По некоторым оценкам, сумма может составить до 2 миллиардов долларов. И такие потери для Зеленского куда важнее, чем гибель собственных граждан и судьба еще живых. Ведь потирая нос, киевский главарь, словно в бреду, в очередной раз заявил: "Российские войска с каждым днем уменьшаются. Я думаю, что с каждым днем они будут слабеть и у нас будет все больше и больше шансов. То, что у них было сначала на поле боя, разбито нашими силами".

Западный сценарий "война до последнего украинца" Зеленский отыгрывает сполна. Как и все его окружение. Отметился и замминистра образования и науки Михаил Винницкий. Словно не знает о действиях сотрудников ТЦК по всей стране и о настроениях в обществе.

"Мы видим достаточно вдохновляющую статистику: возвращающиеся 18–19-летние. Они возвращаются назад, потому что у нас более качественное образование, дешёвое и гораздо интереснее жить. Молодёжь чувствует, что именно здесь можно быть частью чего-то большого, участвовать в восстановлении страны, строить будущее", - заявил Михаил Винницкий, заместитель министра образования и науки Украины.

О каком будущем говорит министр, неясно. Только за последние три года Украину покинули более восьми миллионов человек и процесс продолжается. Европа уже стонет от наплыва беженцев восточного соседа. Впрочем, за что боролись. Ведь, по сути, все идеи Запада и в частности Брюсселя последних лет, главной задачей которых было насолить России, обернулись против него самого.

"Антироссийские санкции разрушают Венгрию и всю Европу. Из-за санкций за три года мы потеряли 20 млрд евро. Для Венгрии это значительная сумма. Отдельные страны ЕС постоянно посягают на суверенитет участников сообщества, но при этом не могут разрешить конфликт на Украине", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Вот, например, Франция, еще недавно активно и взаимовыгодно сотрудничавшая с Россией, теперь собирается наладить массовый выпуск беспилотников на Украине. Партнера по строительству завода Париж усиленно скрывал, но журналисты узнали истину: в небо против России собирается подняться автогигант "Рено".

Тем временем Зеленский полустрадальчески, полузлобно заявил: США перенаправили тысячи ракет для систем ПВО вместо Украины на Ближний Восток. Видимо, так и не понял сути февральского разговора в Белом доме. И, по крайней мере, пока вице-президент Вэнс своего мнения не поменял

"Что касается администрации Байдена - это просто безумие. Президент Соединенных Штатов никогда не пытался добиться дипломатического урегулирования. Говорят, мол: "русские гибнут — и хорошо". Послушайте, я не оправдываю развязывание войны. Но когда люди гибнут, сердце не может оставаться равнодушным. Нас критикуют за это, но, по крайней мере, стоит пытаться", - заявил Вэнс.

В самих США обстановка сейчас тоже непростая. Из-за мигрантских протестов пылает Калифорния. Трамп, как нередко случалось, конфликтует с местными властями. И, видимо, так разнервничался, что оступился на трапе самолета, а буквально через несколько секунд курьез случился с госсекретарем Рубио. Впрочем, пользователи соцсетей было в восторге: ведь такой повод провести параллели.