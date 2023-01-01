Грету Тунберг заставили смотреть кадры нападения ХАМАС на Израиль

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг обязали смотреть кадры нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Зрителями станут и задержанные с ней на судне "Мадлин" соратники, сообщает Reuters.

По данным агенства, решение принял глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. Он заявил, что Грета и ее друзья из числа тех, кто поддерживает ХАМАС, должны увидеть, "какую именно террористическую организацию они прибыли поддержать и на кого они работают". Киносеанс задержанным устроят по прибытии в порт Ашдода.

Как стало известно ранее, ЦАХАЛ перехватила судно "Мадлин" с Тунберг на борту. Команда корабля называет себя "флотилией свободы", которая отправлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией. В составе команды, в частности, ирландский актер Лиам Каннингем (известный по роли Давоса Сиворта в "Игре престолов"). Экоактивистка опубликовала видео с заявлением о своем похищении.