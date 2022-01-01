Земфира* задолжала налоговой почти 800 тысяч рублей

У уехавшей из России Земфиры* нашлась налоговая задолженность. Как сообщает ТАСС, певица должна ФНС 734 тысячи рублей.

Ранее сегодня агентство сообщило, что приставы начали взыскивать с Земфиры задолженность по коммунальным платежам. Певица не оплатила фантастические 2900 рублей.

О наличии у исполнительницы задолженности по коммуналке сообщалось и летом 2024 года. Тогда СМИ утверждали, что с певицы взыскали более 200 тысячи рублей.

Певица Земфира вместе с подругой Ренатой Литвиновой уехала из России весной 2022 года сразу после начала специальной военной операции. Спустя год Минюст включил певицу в реестр иноагентов. Её адвокат настаивал, что решение "носит дискриминационный характер". Сама Земфира заявляла, что никогда не получала иностранное финансирование.

* - признана в России иностранным агентом.