Россиянам рассказали, как защититься от трендовых взрывающихся чашек

Трендовые стеклянные кружки с двойными стенками, создающие иллюзию парящего напитка, массово лопаются во время мытья.

Получивший порезы от чашки покупатель вправе требовать компенсацию от продавца и даже возбуждения уголовного дела, если рана оказалась серьезной, сообщила агентству "Москва" юрист Марина Шмелева.

"Если повреждения серьезные и затрагивают трудоспособность, компенсация может быть значительной и ответственность может быть даже уголовной. Компенсация может включать также возмещение расходов на лечение, моральный вред", – рассказала эксперт.

Для получения компенсации важно сохранить чек, разбитую кружку, упаковку и фотографии повреждений. После этого нужно написать письменное заявление на имя продавца. Если последний откажется удовлетворить требование покупателя, то необходимо обратиться в суд и Роспотребнадзор.

Ранее СМИ сообщили, что Россиянка попала в больницу после мытья кружки с двойными стенками. Медики наложили ей на руку четыре шва.

Чашки часто лопаются из-за неудачной конструкции: между стенками создается воздушная подушка, которая во время мытья в теплой воде нагревается. Из-за этого внутренняя стенка чашки не выдерживает и трескается.

"Когда внутренняя часть лопается, кружка превращается в гильотину - кончики пальцев упираются во внешнюю часть, а разбитое стекло внутренней части (тонкое, как скальпель) режет кожу и сухожилия", - рассказала telegram-каналу SHOT одна из пострадавших.