Европейским странам стоит подумать, в первую очередь, о себе и своих интересах. А о президенте России Владимире Путине думать не надо, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как сказал Орбан в интервью французскому телеканалу LCI, страны Европы не должны измерять Европу через фигуру российского лидера. У ЕС есть собственные интересы, надо быть сильными — как вместе с Россией, так и без нее. Орбан подчеркнул: если Путин захочет посетить Венгрию с официальным визитом, то его примут со всеми почестями.

Венгерский премьер заявлял ранее, что Европейский союз посягает на суверенитет стран — участниц объединения, однако при этом не справляется с разрешением кризисов. Вдобавок, европейские санкции против России разрушают Венгрию и всю Европу.