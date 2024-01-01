Антипрививочники спровоцировали рост опасных заболеваний

В России стремительно распространяются корь, краснуха и коклюш из-за отказа делать прививки.

Коллективный иммунитет снизился. Отказ от вакцинации привел к росту заболеваний, которые можно было предотвратить прививками, сообщили "Коммерсанту" в Роспотребнадзоре.

В 2024 году зафиксировано 22 455 случаев кори, что в 1,72 раза выше, чем за предыдущий год. Больше всего случаев этой инфекции выявили в Москве, Дагестане и Подмосковье. Около 70% заболевших – дети, 90% не были привиты. Четверо непривитых детей скончались.

Также в минувшем году были зафиксированы вспышки краснухи – 258 случает в Москве, Дагестане, а также Московской и Астраханской областях. Большинство заболевших – непривитые.

Статистика по коклюшу также неутешительная – за минувший год выявлено 32 тысячи случает, что в 4,5 раза выше нормы. Около 80% заболевших – дети до 14 лет, 11 непривитых младенцев скончались.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для предотвращения вспышек опасных заболеваний должно быть привито не менее 95% населения.