"Матч Победы": в Подмосковье встретились легенды российского и молдавского футбола

Юбилею Великой Победы посвящается. В подмосковных Мытищах прошел товарищеский матч с участием ветеранов отечественного футбола и сборной Молдавии.

На поле вышли без преувеличения легендарные игроки. Дмитрий Аленичев, Денис Глушаков, Егор Титов, Александр Филимонов, Андрей Тихонов - эти фамилии знакомы любому болельщику. Возглавил нашу команду прославленный тренер Олег Романцев.

Хозяевам поля противостояли не менее именитые соперники - Вадим Борец, Александр Коваленко, Сергей Чуйко, Юрий Приганюк. они отлично зарекомендовали себя выступлениями за российские клубы.

Встреча, организованная при поддержке международного патриотического клуба "Победа 9/45", завершилась со счетом 5:3 в пользу принимающей стороны.