Россиянам напомнили об удобном маршруте в Крым

Крымский мост – не единственный маршрут на полуостров. В преддверии сезона отпусков Минтранс напомнил россиянам об удобном сухопутном маршруте. До Крыма можно добраться по трассе Р-280 "Новороссия", через Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.

В ведомстве уточняют: для тех, кто выбирает такой вариант проезда, в Джанкое и Армянске заработали современные досмотровые комплексы. Автомобили проверяются без остановки, водитель даже не выходит из машины. Более 45 тысяч автомобилей уже прошли за май быструю, безопасную и эффективную процедуру.

Тем, кто все же решил ехать через Крымский мост, напоминают о строгих правилах досмотра, действующих на переправе. Проверяются автомобили, документы всех пассажиров и багаж. Путешественникам советуют подготовиться к досмотру заранее.