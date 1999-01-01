В Москве предотвратили диверсию на предприятии ОПК

В Москве предотвращена диверсия на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Арестованы двое россиян 1987 и 1999 годов рождения, сообщили в ЦОС ФСБ. Через telegram они установили контакт с запрещенной в России украинской организацией, устроились на оборонный завод, а после собрали самодельную бомбу.

Россиян задержали, когда они пытались пронести взрывчатку на предприятие. СВУ были замаскированы под пауэрбанки.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные дали признательные показания о выполнении заданий террористической организации.