Дима Билан рассказал о "предраковом" состоянии и сообщил, когда станет отцом

Певец Дима Билан стал новым героем программы Надежды Стрелец. Популярный исполнитель в откровенном разговоре затронул много самых разных тем. Будучи весьма закрытым артистом, для него эта беседа стала большим шагом на пути к тому, чтобы быть ближе к общественности.

Так, популярный исполнитель прокомментировал слухи о плохом самочувствии, которые периодически муссируются в Сети. Певец признался, что когда ему было 22 года, то перенес операцию. Это стало для него отправной точкой в самопознании. Билан рассказал, что задумался о смысле жизни, точках опоры.

"У меня было предраковое состояние. Никаких у меня ВИЧ нет, извините", - подчеркнул артист.

При этом Дима Билан сообщил, что сейчас у него нет проблем со здоровьем.

Зашла речь и о любовных отношениях исполнителя. Отметим, что артисту уже 43 года, однако он ни разу не был официально женат и детей у него нет. Дима Билан признался, что у него всегда были отношения, он никогда не был один. Однако даже будучи в паре чувствует себя не до конца понятым.

"Меня столько носило. Любови, которые случались, часто потом превращались в просто дружбу. Тебе легче эти отношения возобновить, чем вступить в какую-то новую историю. Каждый ищет какую-то выгоду. Никогда на 100% не можешь поверить и довериться. Есть какие-то сиюминутности, но чтоб зацепиться надолго — не представляется пока возможным", - сообщил певец.

При этом Дима Билан признался, что станет отцом, когда поймет, как правильно воспитывать, "что с этим делать". "Я приду к этому в мудром состоянии", - заявил артист.