Россия снова напугала НАТО

Россия наводит ужас в небе Украины. Поэтому НАТО нужен большой скачок в коллективной обороне. Альянс будет укреплять щит, защищающий его воздушное пространство, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте уточнил, что для поддержания надежной обороны НАТО необходимо увеличение систем ПВО и ПРО на 400%. Россия, по его словам, представляет опасность для блока, и она не исчезнет, даже когда конфликт на Украине завершится.

Ранее генсек НАТО заявил, что Россия продолжает быть наиболее серьезной угрозой для стран — участниц Североатлантического альянса. Успехи Москвы в производстве боеприпасов ошеломляют, альянс существенно уступает России в этой сфере, приводит слова Рютте Reuters.