Песков объяснил наступление российских войск в Днепропетровской области

Наступление российской армии в Днепропетровской области является в том числе работой по созданию буферной зоны. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 9 июня.

В то же время он не стал обсуждать нюансы боевых действий, переадресовав эти вопросы Министерству обороны.

"В том числе, безусловно, [можно назвать наступление ВС России в Днепропетровской области работой по созданию буферной зоны]. Но если говорить о нюансах самих боевых действий, то, конечно, нужно адресовать ваши вопросы в министерство обороны", - сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, достигнутых в Стамбуле. Объяснения Украины по поводу несостоявшегося обмена, по мнению пресс-секретаря Владимира Путина, вряд ли можно счесть правдоподобными.

Накануне Министерство обороны сообщило, что российская группировка войск "Центр" вышла на западную границу ДНР и начала наступление в Днепропетровской области Украины. Боевые действия на этом направлении ведут подразделения 90-й танковой дивизии.