В Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной

Москва готова продолжать разговор с Киевом – несмотря на то, что в видении сущности украинских властей Кремлем произошли существенные изменения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что о сущности властей в Киеве говорил Владимир Путин. Российский лидер отметил, что после ударов по мирным поездам с гражданским населением киевский режим фактически приобрел все характеристики террористического.

Также представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона сохраняет готовность реализовывать договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле. Это касается, в том числе, и соглашения по передаче Украине тел погибших военнослужащих и обмену пленными, приводит слова Пескова "Интерфакс".