Карл III пришел в ужас, увидев интимное видео Меган Маркл и принца Гарри в Сети

Герцог и герцогиня Сассекские 4 июня отметили день рождения дочери принцессы Лилибет. Девочке исполнилось четыре годика. В честь праздника Меган Маркл решилась на откровение. Она опубликовала интимное видео, которое было снято до появления Лилибет на свет.

Бывшая американская актриса выставила в Сеть кадры из родильной палаты. В ролике Меган с огромнейшим животом танцует тверк. Принц Гарри "помогает" в этом жене. Танец под песню Baby Mama группы Starrkeisha супруги Сассекские исполнили прямо в роддоме. Герцогиня от души трясла попой и огромным животом на камеру. Так она пыталась ускорить роды.

Британцы, увидев, что в очередной раз исполнила Меган, схватилась за головы. Не оставили ролик без внимания и лондонские СМИ. Журналисты указали Меган на то, что дама благородного происхождения и уж тем более жена принца должна оставлять подобные моменты в личном архиве. При этом отметив, что если она хочет "быть ближе к американскому народу", то ей лучше отказать от герцогского титула. Мол, опубликовав видео из личного архива, американка опозорила королевскую семью.

Королевский эксперт Дженни Бонд в беседе с The Mirror призналась, что Карл III шокирован выходкой снохи. Эксперт отметила, что часы перед родами — одни из самых личных, интимных и уединенных в жизни любой пары. Да, женщины имеют полное право делать все, что им заблагорассудится, чтобы пережить ожидание и боль, но выставлять этот момент на весь мир — крайне странно.

"Король не мог не заметить заголовков, ведь об этом написали все газеты. Я уверена, он был в ужасе. Королевская семья должна проявлять хоть какое-то достоинство", — отметила Бонд.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая 2018 года. Первенец герцога и герцогини Сассекских родился 6 мая 2019 года, когда его родители были работающими членами британской королевской семьи. Малыша назвали Арчи. Через два года, уже после того, как пара сложила королевские полномочия и переехала в США, на свет появилась Лилибет.