В Иркутске у россиянина изъяли почти 300 лабубу

В аэропорту Иркутска сотрудники таможни изъяли партию игрушек лабубу.

У пассажира, прибывшего рейсом из Пекина, обнаружили 282 коробки с игрушками весом 46 килограмм, сообщили в пресс-службе иркутской таможни. Мужчина заявил, что приобрел их с целью перепродажи в России.

Партию признали коммерческой, игрушки отправили на экспертизу для определения стоимости.

Возбуждено административное дело о недекларировании товаров. Нарушителю грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.

Ранее стало известно, что Роскачество проверит монстров Лабубу на безопасность. Оригинальная игрушка стоит от 10 тысяч рублей, но на маркетплейсах можно найти реплики от 500 рублей.