Плющенко пропал на двое суток, не предупредив Рудковскую об операции

На днях стало известно, что Евгений Плющенко лег под нож скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Прославленный фигурист перенес блефаропластику.

Новость стала сенсацией. Дело в том, что в Сети ходят упорные слухи об осложнениях, с которыми якобы сталкиваются некоторые клиенты одиозного медика. А теперь известие об операции Евгения Плющенко прокомментировала его жена, продюсер Яна Рудковская. Она призналась, что не знала о планах супруга. По словам Яны, поначалу речь шла только о том, чтобы избавиться от мешков под глазами. Но в результате Хайдаров уговорил Плющенко на другую операцию, передает Spletnik.

"Я об этой операции узнала только после того, как она состоялась. Моего мужа Тимур по-хорошему развел. Человек со мной почти двое суток не выходил на связь. Для меня это был шок, потому что он со мной не посоветовался", - призналась Рудковская.

Теперь продюсер и фигурист ждут обещанного Тимуром Хайдаровым эффекта, что Евгений Плющенко станет выглядеть на десять лет моложе.

"Получается, если сейчас он на семь лет меня моложе, тогда он будет меня моложе на 17 лет", - отметила Яна.