Аида Гарифуллина впервые за три года спела в "Травиате" в Большом театре

Пожалуй, главное событие сезона для поклонников оперы. В Большом театре прозвучала легендарная "Травиата", ведущую партию в которой исполнила заслуженная артистка России Аида Гарифуллина. Звезда мировой величины, обладательница множества международных наград, в образе Виолетты на главной сцене страны выступила впервые за три года.

В Большом - парад звёзд. Все билеты проданы. Еще бы! Лучшие голоса мировой оперы - в легендарной "Травиате". На этой сцене она впервые была поставлена в 1858-м. Более полутора тысяч показов, лучшие сценографы. Но нет предела совершенству. Благодаря пронзительной версии американского режиссера Франчески Замбелло, зрители - под властью бессмертной музыки Верди.

В главной партии - Аида Гарифуллина, одна из самых ярких оперных див. И неподражаемая - Виолетта. Её голос заставляет зал замирать и сопереживать. А она сама - наслаждается происходящим на главной сцене страны.

"Потрясающий сегодня состав солистов. Я очень рада. Мы со многими из них уже много раз пели и на сцене Мариинского театра. И, в принципе, начинала я свою карьеру в Мариинском театре тоже с этим же составом, можно сказать. Так что сегодня чувствую себя, как дома", - говорит Гарифуллина.

Жорж Жермон - великолепный Эльчин Азизов - тоже рад такому составу. Да еще и на любимой сцене в самой популярной опере на планете.

"Мы с Аидой уже пели на этой сцене эту постановку . Это было замечательно, это было года три-четыре назад. Этой постановке много лет. Но она до сих пор притягивает зрителей своей энергетикой, своей красочностью. Ну и, безусловно, музыкой Верди", - говорит Эльчин Азизов, народный артист Азербайджана, солист оперной труппы ГАБТ.

С этим согласен и сценический сын Эльчина, солист Мариинского театра Сергей Скороходов.

"Это очень важно: быть нужным и состоявшимся у себя дома. Невероятно важно, когда все участники достаточно высокого уровня. И тогда, наверное, происходит та магия, из-за которой люди ходят в театр", - говорит Сергей Скороходов. Солист Мариинского театра.

Судя по реакции публики, в Большом случилась та самая магия. Люди то улыбаются, то роняют слезы. Солисты такому отклику очень рады.

"Партию Виолетты я пела и в Лондоне, в Ковент-Гардене, и в Гамбурге, и во Франции, и на многих больших сценах мира. Но Москва и Россия - это всё-таки моя страна. Для меня это всегда особая гордость. Приезжает моя семья, приезжают мои близкие друзья. Публика любит меня. Это особенно всегда для меня", - говорит Гарифуллина.

Многие зрители ради спектакля в таком составе приехали из разных уголков России. Есть те, кто слышит "Травиату" впервые. Опера попала в сердце каждого. Поклоны длятся долго. Публика не отпускает. Это не просто успех. Это самая настоящая - любовь.