Собянин открыл корпус больницы имени Иноземцева

На востоке Москвы в преддверии Дня медицинского работника после реконструкции открыли лечебный корпус Городской клинической больницы имени Иноземцева. В торжественной церемонии принял участие мэр Сергей Собянин.

Это один из старейших столичных стационаров, в ходе работ здание 1969 года постройки полностью модернизировали и оснастили передовым оборудованием. К услугам пациентов: комфортные палаты и современные операционные. В учреждении будут оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь по таким направлениям как челюстно-лицевая и эндокринная хирургия, а также оториноларингология и офтальмология. Мэр Москвы поздравил коллектив больницы с профессиональным праздником.

"В подарок ко Дню медицинского работника – новый корпус вашей замечательной клиники, одной из крупнейших в нашем городе. Я надеюсь, что в вашей клинике появятся новые возможности для того, что оказывать качественную помощь москвичам. Но на этом мы не останавливаемся – запускаем в ремонт еще два корпуса так, чтобы клиника Иноземцева была вся на 100% новой, современной и комфортной для пациентов и для врачей", – сказал Собянин.

Подробности — в репортаже "ТВ Центра".