Из бухгалтера — в сварщики: в Москве прошёл фестиваль коротких программ обучения

Удар в гонг в некоторых офисах символизирует успешную сделку. Это добавляет азарта, стимулирует соревновательный дух, но может и привести к выгоранию. От постоянных гонок за результатом устал и Евгений. Работал менеджером по продажам, после - на изменчивом рынке недвижимости. В конце концов, захотелось стабильности, а душе - творчества. Поиски нового дела привели на фестиваль коротких программ обучения - в центр "Профессии будущего".

В центре представлено 75 коротких программ обучения, с возможностью приобрести новую профессию, либо повысить квалификацию. И выбрать работу по душе. На площадке фестиваля представляли отрасли десятки образовательных провайдеров: тысячи курсов, освоить которые можно буквально за лето.

"За 3-3,5 месяца можно получить новую профессию, начать работать, причем в стабильной компании, в крупной организации. Я скажу вам больше, иногда для того, чтобы изменить направление своей деятельности или повысить свою квалификацию, достаточно и месяц для того, чтобы получить те навыки, которых иногда не хватает для того, чтобы пойти вперед", - говорит Елена Дурнева, заместитель руководителя Службы занятости населения г. Москвы и центра "Профессии будущего".

Идти вперед лучше всего с опытными наставниками. Они и курсы посоветуют, и резюме отредактируют. Тут же можно новое ремесло "примерить", например, заняться дизайном интерьеров. Или научиться управлять беспилотником, что, кстати, доступно не только взрослым.

Пока одни оттачивают навыки на мастер-классах, другие - определяют свои способности с помощью профориентологов. Сегодня им помогает искусственный интеллект - столичное ноу-хау. Чтобы найти своё призвание, можно воспользоваться профориентационным нейротрекером. Эта сложнейшая технология внешне выглядит как обычный ободок. Его надевают на голову, а дальше, с точки зрения обывателя, происходит настоящее чудо. Он считывает импульсы головного мозга и определяет направление, в котором человек может быть силен. Причем, думать во время этого процесса вовсе необязательно, наоборот, надо максимально расслабиться. Результат программа выдает за несколько минут.

Так, человек, привыкший работать с текстами, возможно, прирожденный математик, а программист мог бы стать легендарным шеф-поваром. "Пощупать" рабочие инструменты предлагают на VR-площадке. Бухгалтер Наталья здесь ловко запаивает железные швы, вооружившись виртуальным сварочным аппаратом.

Праздник коротких, но востребованных программ обучения проходит в Москве во второй раз – организаторы планируют сделать мероприятие регулярным. Обратиться же в Центр за консультацией или выбрать образовательный курс можно в любой день – главное, решиться на перемены.