Десятки артефактов обнаружили археологи в центре Москвы. Что такое пулы и зачем нужна копоушка?

На Большой Татарской - круглосуточная суета. Одни спешат на работу, другие на важную встречу. Большинство даже не подозревают, что идут по сокровищам. Именно здесь, произведя полтора десятка раскопов перед началом строительства новых зданий, специалисты обнаружили более 1200 древних артефактов. Каждый из которых представляет музейную ценность.

"Мы не ожидали такого объема находок и такой уровень материала. Нам довелось копать почти в самом сердце Большой Татарской улицы, напротив одной из старейших мечетей Москвы. Вокруг неё формировалась наиболее ранняя и наиболее богатая застройка", - рассказывает Никита Зубарёв, сотрудник "Столичного археологического бюро".

Полтысячелетия назад люди здесь жили - не бедные.

"Большая Татарская улица так называется, потому что когда-то там была Татарская слобода. Там селились выходцы из Орды, впоследствии - поволжские татары. Она идентифицируется с конца 17 века. Но, конечно, там поселения были и раньше", - рассказывает Катерина Данилова. Московский экскурсовод, председатель ассоциации экскурсионной индустрии "Товарищество".

Находки археологов помогают сделать важные исторические уточнения. Первые московские монеты времен Ивана Грозного производят сильное впечатление. Как и археологическая сенсация - идеально сохранившаяся фарфоровая китайская чаша времен императора Юнчжэня из династии Цин. По соседству с ней обнаружен еще один уникальный клад - с изящными пуговицами, застежками и крошечными игрушками из хрусталя.

"Конечно, мы можем предполагать, что там жила какая-нибудь мастеровая швея, к которой приходили заказчики шить богатую, красивую верхнюю одежду", - говорит Катерина Данилова, московский экскурсовод, председатель ассоциации экскурсионной индустрии "Товарищество".

У археологов - своя версия.

"Скорее всего, это даже не склад мастериц. Скорее всего, это производство. Это производство мелкой одёжной фурнитуры", - предполагает Никита Зубарёв. Сотрудник "Столичного археологического бюро".

Судя по результатам раскопок, на Большой Татарской выпускали всё и для всех. Археологи нашли редкой красоты вещицы, о назначении которых современный человек не догадывается.