"Рим — Москва — Петербург": в Третьяковке открывается выставка картин Карла Брюллова

"Последний день Помпеи" в Москве показывают второй раз, впервые за четверть века. Главный шедевр Брюллова, который принёс ему славу по всей Европе. Его уже при жизни называли Великим Карлом. Художник изучал археологические находки в Помпеях, посещал раскопки, делал многочисленные наброски, но в момент трагедии сумел открыть лучшие проявления человека.

В Италии он провел 12 лет, сразу после окончания Императорской академии художеств. Вот его полные жизни молодые итальянки в лучах солнца. Знаменитая утончённая "Всадница" с загадкой в лице и Вирсавия, для которой мастеру впервые позировала натурщица. Прекрасную Вирсавию художник писал четыре года, страстно, увлеченно, очень критично оценивая свою работу, однажды в порыве гнева даже запустил в нее сапогом, к счастью, попал в фон. В Третьяковке в эту историю не верили, но перед выставкой провели исследование и действительно обнаружили прорыв холста.

За огненный темперамент современники называли его самим Везувием. Оставшись недоволен, свои работы он часто не завершал, неоконченным картинам посвящен целый раздел. Бросил художник и монументальное полотно, посвященное осаде Пскова во время Ливонской войны, которую создавал по заказу императора.

Это уже четвертая выставка Брюллова в Москве, на этот раз в Третьяковке представили новый взгляд на наследие мастера через призму "гения места". Рим – Москва – Петербург. В Москве Брюллов пробыл совсем недолго, лишь несколько месяцев, но успел создать ряд портретов, романтичную "Гадающую Светлану", навеянную балладой Жуковского, а еще познакомился с Пушкиным.

Специально к выставке отреставрировали великолепные рамы. Здесь все главные шедевры, всего более 170 произведений из государственных и частных коллекций. И, конечно, галерея лиц эпохи. В домашней Москве он писал камерные психологические портреты, в парадном Петербурге - парадные.

Специальный раздел экспозиции посвящен росписям Исаакиевского собора. Трудясь в холодном недостроенном здании, Брюллов тяжело заболел, уехал на лечение в Европу, и вскоре скончался в Италии. Новатор, объединивший классические традиции с романтизмом. Непревзойдённый мастер, который оказал огромное влияние на русскую живопись, оставив множество последователей и учеников.