ВС России продолжили продвижение вглубь Днепропетровской области

Группировка Вооруженных сил России "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской области. Российские войска увеличили площадь освобожденных территорий, сообщили в Минобороны.

Также, по данным военного ведомства, в течение ночи ВС России нанесли массированный удар по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области. Применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны подчеркнули, что это один из ответных ударов на террористические атаки киевского режима по российским военным аэродромам.

Кроме того, целью ударов с использованием высокоточного оружия большой дальности и беспилотных летательных аппаратов стали предприятия, производящие вооружение и военную технику. Поражены склады боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ, а также цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов.