Сергей Собянин рассказал, как прошла первая неделя "Лета в Москве"

Прошла всего неделя, а "Лето в Москве" уже охватило более 6,3 миллиона посетителей. Фестивали, экскурсии, спортивные соревнования, пикники и многое другое – более пяти тысяч мероприятий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Впереди москвичей и гостей города ждет не меньше увлекательных мероприятий и важных событий, и ближайшие – в честь Дня России. В частности, будут проведены культурные и благотворительные мероприятия, которые состоятся в самых разных локациях, в том числе и в московских парках и на фестивальных площадках во всех округах города.

Ранее Сергей Собянин рассказал о бесплатных спортивных мероприятиях в рамках проекта "Лето в Москве". Так, более чем на 50 площадках проходят тренировки с инструкторами. Можно выбрать разные направления - йога, растяжка или танцы. В парках столицы можно подготовиться к сдаче нормативов ГТО. Для любителей шахмат разных возрастов организовали мастер-классы и партии с гроссмейстерами. Есть и активности для всей семьи - это турниры по лазертагу, дартсу и стрельбе из лука.