Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня важный день: Юпитер, планета удачи, меняет знак и входит в ваш сектор дома и семьи. Переезд, ремонт, покупка жилья – вот чем стоит заняться.

Тельцы

В ближайший год вы будете больше двигаться, учиться, договариваться. Этот день может принести важное сообщение или идею о поездке, которая многое изменит.

Близнецы

Звезды всерьез взялись за вашу финансовую стабильность. То, что раньше казалось несерьезным доходом, может перерасти в устойчивый, щедрый источник.

Раки

Начинается прекрасный год! Юпитер входит в ваш знак, даруя вам уверенность в себе и обаяние. Сегодня хорошее время, чтобы поставить важную цель и поверить, что она возможна.

Львы

В ближайшие двенадцать месяцев вы сумеете восстановиться изнутри. Могут вернуться забытые интересы, скрытые желания – это время подготовки к чему-то важному.

Девы

Юпитер теперь будет поддерживать ваши дружеские связи, работу в команде, новые идеи. День подойдет для первого шага в сторону нового круга общения.

Весы

Займитесь постановкой новых глобальных целей на год вперед. Не стесняйтесь мечтать масштабно - Юпитер любит тех, кто знает, зачем он встает по утрам.

Скорпионы

Год открытий начинается с Юпитером в зоне путешествий и образования. Возможно, вы задумаетесь о новом учебном курсе, переезде, поездке в другую страну.

Стрельцы

Пришло время пересмотреть ваши обязательства, границы, долги, вашу роль в паре. Если все делать честно - это будет год внутреннего взросления.

Козероги

Кажется, в этом году многие представители этого знака услышат вальс Мендельсона! Юпитер поможет блестяще выстраивать отношения: как романтические, так и деловые.

Водолеи

Рабочий ритм начнёт меняться: меньше спешки, больше смысла. Пусть это лето станет началом периода заботы о себе. И не считайте это эгоизмом.

Рыбы

Ваши темы на ближайший год: вдохновение, дети, хобби, любовь. Это идеальный период для творческого старта, рождения ребенка, нового увлечения.