Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз разругались из-за уникальной тиары Елизаветы II

Вторая супруга короля Карла, Камилла Паркер-Боулз, хоть и старалась на публике оставаться в тени мужа, во дворце практически сразу после свадьбы показала, что все будет так, как она считает правильным. От тяжелого характера свекрови больше всех пострадала Кейт Миддлтон.

Камилла изначально была против свадьбы принца Уильяма и Кэтрин. Благородную даму не устраивало происхождение Миддлтон. Ведь родители Кейт хоть и богаты, но простые рабочие люди, мама так и вовсе была стюардессой. В какой-то момент Паркер-Боулз даже смогла накрутить мужа, чтобы тот уговорил сына бросить простолюдинку. Но разлука Кейт и Уильяма была короткой, а воссоединившись, они уже не расставались.

Были у Камиллы и Кэтрин и прямые противостояния. Так, как вспоминает Daily Express, перед свадьбой с принцем Паркер-Боулз помотала нервы Миддлтон. Дамы разругались из-за желания Кейт следовать зову сердца. Выходка, не достойная жены наследника престола, не понравилось мачехе Уильяма.

Кейт Миддлтон всегда нравилась британцам за свою утонченность и уважение к многовековым традициям королевской семьи. Вместе с тем супруга принца Уильяма никогда слепо не следовала дворцовому этикету, предпочитая соблюдать некий баланс между прошлыми и нынешними реалиями. Так, первый скандал во дворце между Миддлтон и Паркер-Боулз произошел из-за тиары Halo, которая принадлежала Елизавете II.

Украшение было создано в 1936 году ювелирным домом Cartier по специальному заказу Георга VI. Эту драгоценность на свой 18-й день рождения получила в дар от родителей будущая королева Елизавета II. Позже тиару любила надевать для выхода в свет принцесса Маргарет. Когда день свадьбы Уильяма и Кейт был назначен, и начались споры о том, как должна выглядеть невеста, королевская семья, главным образом в лице жены тогда еще принца Чарльза, настаивала на том, чтобы Кэтрин отправилась под венец именно в тиаре с богатой историей, принадлежащей самой британской королеве.

Но Миддлтон решила отказаться от предоставленной ей чести. Она хотела скромно украсить свою прическу живыми цветами. В тот год это было в тренде. Такое несоблюдение норм приличия вывело из себя Паркер-Боулз.

"Камилла отчаянно пыталась убедить Кейт надеть диадему на свадьбу. Кэтрин же собиралась украсить волосы цветами, но герцогиня Корнуолльская якобы заставила своих придворных друзей вмешаться и убедить саму королеву, что та должна чуть ли не приказать невесте Уильяма надеть тиару Halo", — вспоминает журналистка, королевский эксперт Кэтрин Остлер.

В итоге Миддлтон схватку проиграла. По венец она шла в усыпанной бриллиантами тиаре.