Лавров: Москва отразит все террористические риски со стороны Киева

Глава МИД России признал риски нарастания террористической угрозы со стороны Киева. В то же время, заявил Сергей Лавров, Москва будет делать все, чтобы они были подавлены.

Как отметил Лавров, выступая на "Форуме будущего - 2050", соответствующие меры должны быть приняты не только по линии ФСБ. У Федеральной службы безопасности огромное количество работы. В эту работу должны включиться МВД, Росгвардия и другие специальные службы. Также министр подчеркнул важность повышения бдительности населения.

Лавров оценил и уровень отношений президентов России и США. Глава МИД подчеркнул, что им не нужны никакие прелюдии, предисловия. Путин и Трамп сразу во время регулярных телефонных контактов сразу приступают к сути, передает РИА Новости.