Цымбалюк-Романовская раскрыла связь новорожденной дочери и Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой 25 марта. Пианистка родила дочь, которую назвала Викторией. Бывшая жена Армена Джигарханяна умудрилась не афишировать беременность все девять месяцев, хотя специально и не скрывала ее. Кроме того, Виталина предпочитала заранее не покупать вещи для ребенка и даже коляску приобрела в последний момент.

Кто отец малышки Виктории, пианистка не говорит. Поэтому нет ничего удивительного, что в Сети поползли слухи, будто Виталина родила от Армена Джигарханяна, чей биоматериал был заранее заморожен. Впрочем, другие интернет-пользователи уверены, что Цымбалюк-Романовская наконец нашла истинную любовь.

В новом выпуске шоу Андрея Малахова пианистка решила расставить все точки над i. В частности, она опровергла слухи, будто родила от Армена Джигарханяна. Виталина не стала называть имени отца дочери, но констатировала, что воспитывает ребенка одна.

"Такого папу, который бы нас устраивал, я не встретила, потому что там много качеств. Знаете, я думала, что у меня обычный папа. Потом, когда я думала относительно дочери, я поняла, что таких пап почему-то уже нет. Не потому, что это мой папа. Просто это какие-то нормальные вещи: когда человек хочет ребенка, когда он ждет ребенка", - рассуждает Цымбалюк-Романовская.

И все же между маленькой Викторией и Арменом Джигарханяном есть связь. По словам Виталины, отчество дочери Давидовна - так звали человека, которого очень любил знаменитый актер. А вот фамилию Вика носит мамину.