Путин обсудил с Дегтяревым доступность спорта

Как сделать спорт доступным для всех, независимо от возраста и состояния здоровья, обсудили сегодня Владимир Путин и глава профильного ведомства Михаил Дегтярев на встрече в Кремле.

Важный шаг для развития детского спорта - приказ об отмене всех стартовых взносов на соревнованиях для участников до 18 лет. Президент высоко оценил такую инициативу.

В сфере адаптивного спорта заметно увеличили число состязаний. Для комплексного развития отрасли по поручению главы государства создается специальный фонд.