Москва – лучшая столица мира. К такому выводу пришел Эррол Маск – отец американского миллиардера Илона Маска. Предприниматель прибыл в Россию для участия в Форуме будущего – 2050.

Москву можно сравнить с Древним Римом, считает Маск-старший. По его словам, он увидел "абсолютно прекрасную цивилизацию". Маск назвал Москву лучшей столицей мира, а Россию – одной из лучших стран.

Эррол Маск заявил, что его поразила чистота Москвы. Также он впечатлен ее размерами и хорошим состоянием дорог. Предприниматель сообщил, что собирался привезти с собой дочь Александру. Однако перед вылетом в Москву ей стали приходить сообщения с предупреждениями – не ездить в Россию. Маск не видит ничего, что могло бы оправдать такую точку зрения, передает ТАСС.