Сегодня, 9 июня, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

В настоящее время российские военные находятся на территории Республики Беларусь. Там им оказывается медицинская и психологическая помощь. Затем освобожденные бойцы будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова продолжать разговор с Киевом – несмотря на то, что в видении сущности украинских властей Кремлем произошли существенные изменения.

Песков напомнил, что о сущности властей в Киеве говорил Владимир Путин. Российский лидер отметил, что после ударов по мирным поездам с гражданским населением киевский режим фактически приобрел все характеристики террористического.