Ксения Бородина отдала 150 тысяч за парные тапочки для себя и Сердюкова: самые красивые в Турции

Ксения Бородина и Николай Сердюков расписались в барвихинском загсе, и после скромного застолья с друзьями улетели в свадебное путешествие. Для медового месяца парочка выбрала турецкий Бодрум.

На побережье Эгейского моря бывшая ведущая "Дома-2" привезла несколько чемоданов одежды. Образы Ксения тщательно подбирала, чтобы ее наряды сочетались с фешн-луками Николая. Бородина уделила внимание даже обуви. Так, например, супруги приобрели для отдыха парные тапочки Hermes за 150 тысяч рублей.

Свадебное путешествие ведущей и блогера проходит в одном из лучших отелей Бодрума. Из номера Ксении и Николая есть прямой выход на террасу, с которой открывается завораживающая панорама моря. Стоимость проживания в отеле составляет от 90 тысяч рублей за улучшенный номер, если же молодожены выбрали люкс или виллу, цена может доходить до 180 тысяч рублей за ночь.

Отметим, Бородина и Сердюков обещают, что после медового месяца вернутся в Москву и закатят свадебную вечеринку. На празднике будет запрещено пользоваться телефонами, чтобы гости не вели фото- и видеосъемку.