Киевский режим задействовал множество отговорок, чтобы помешать обмену пленными и телами погибших с Россией. На это указал в понедельник, 9 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, "мы видели с вами и слышали 100 разных отговорок, оправданий и так далее".

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что пресловутые отговорки "вряд ли можно счесть какими-то правдоподобными".

Этот комментарий был дан буквально за час до того, как российское Министерство обороны подтвердило: первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет вернулась в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах между представителями Москвы и Киева в Стамбуле. Бойцы находятся в Беларуси, где им оказывают всю необходимую помощь, а затем освобожденных военных доставят в российские учреждения для лечения и реабилитации.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале, что "сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни". Первыми будут обменивать военных с тяжелыми ранениями и бойцов до 25 лет.